Маркус Гиздол подготвя промени в защитата и халфовата линия на ЦСКА за гостуването на Ботев Пловдив. Двубоят от 15-ия кръг на Първа лига е в неделя, 22 ноември, от 18:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Причината за рокадите е леката контузия на Теодор Иванов. Според „Телеграф“ тя вероятно ще го извади от състава за визитата на „Колежа“, а под въпрос остава и участието му в домакинството на Трабзонспор от основната фаза на Лигата на конференциите.

Диниш Алмейда и Жан-Филип Гбамин се очаква да започнат като централни защитници. Факундо Родригес, който беше сменен на почивката при победата с 3:0 над Левски, вероятно ще остане на резервната скамейка.

По двата фланга на отбраната се очаква отново да действат Бари Котър и Анжело Мартино. Така Гиздол ще трябва да направи промени в защитната линия само дни преди следващия важен мач на ЦСКА.

Петко Панайотов се очаква да попадне в стартовите 11 заради изискването за участие на български футболист до 23 години. БФС обяви, че от сезон 2026/2027 всеки отбор в efbet Лига трябва да включва такъв играч в началния състав и той да остане на терена минимум 45 минути. „Всеки един отбор от efbet Лига ще трябва да включва в стартовия си състав поне по един български футболист до 23 години“, заяви заместник изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов при представянето на промяната.

Очакваният състав на ЦСКА все още не е официално потвърден. „Червените“ ще излязат срещу Ботев след успеха над Левски, а след гостуването в Пловдив им предстои домакинство на Трабзонспор в европейския турнир.