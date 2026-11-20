Съюзът на арабските футболни асоциации потвърди подкрепата си за Джани Инфантино в битката му за нов мандат като президент на ФИФА. Организацията обединява 22 национални федерации от арабски държави в Африка и Азия и определи решението като признание за усилията на Инфантино и ръководството на световната футболна централа за развитието на спорта.

Решението идва ден след като ФИФА официално потвърди трите кандидатури за президентските избори.

Вотът ще се проведе на 18 март 2027 г. в Рабат, Мароко. Инфантино ще се изправи срещу президента на Френската футболна федерация Филип Диало и почетния президент на Японската футболна асоциация Козо Ташима. Имената на тримата кандидати бяха обявени от ФИФА след изтичането на срока за номинации.

Предстоящите избори ще бъдат първите, на които Инфантино ще има съперници след избирането му за президент през 2016 г. Той беше преизбран без конкуренция през 2019 и 2023 г.

Филип Диало получи подкрепата на УЕФА, която го определи като своя кандидат за вота. Ташима също обяви намерение да се включи в надпреварата, а ФИФА впоследствие потвърди, че кандидатурата му е приета.

Кандидатурата на Инфантино идва след месеци на напрежение около проекта FIFA Forward Enterprise. Инициативата предвиждаше привличане на частни инвестиции в нова структура, която да управлява търговски права, свързани с големи турнири на ФИФА, включително Световното първенство.

Проектът предизвика остра реакция от представители на европейския футбол и беше оттеглен.

Самият Инфантино приветства участието на съперниците си в изборите.

„Нека предизборният период бъде изпълнен с позитивни идеи за благото на световния футбол, с чест, уважение и в духа на феърплея“, заяви президентът на ФИФА.

Изборът ще бъде направен от 211-те членуващи във ФИФА национални федерации. Подкрепата на арабския футболен съюз осигурява на Инфантино важна регионална позиция, но окончателният резултат ще зависи от гласовете на федерациите от всички континенти.