Временно ограничават движението по няколко улици във Варна заради дербито между Спартак 1918 Варна и Черно море. Двубоят от 15-ия кръг на efbet Лигата е в събота от 17:15 часа на стадион „Спартак“.

От 14:30 часа до приключването на футболната среща, което се очаква около 19:30 часа, ще бъде спряно движението на автомобили по ул. „Кирил Шиваров“. При необходимост между 15:30 и 16:30 часа ще бъде ограничено движението и по улиците, водещи към стадиона откъм площад „Съединение“ и стадион „Тича“, съобщи Община Варна.

Мерките са свързани с шествията на привържениците на двата отбора, в които се очаква да участват около 2000 души. Шествието на феновете на Спартак Варна ще започне в 15:10 часа от площад „Съединение“ и ще премине по бул. „Цар Освободител“ до стадион „Спартак“.

Привържениците на Черно море ще се съберат в 15:30 часа на стадион „Тича“. В 15:50 часа те ще потеглят към стадион „Спартак“ по ул. „Никола Йонков Вапцаров“, бул. „Осми приморски полк“, ул. „Царевец“, бул. „Генерал Колев“, ул. „Селиолу“, ул. „Хр. Михайлова“, ул. „Дойран“ и ул. „Кирил Шиваров“.

„Водачите да планират предварително маршрутите си, да се съобразяват с въведените ограничения и да шофират с повишено внимание“, призовава Община Варна.

Преди варненското дерби Спартак 1918 Варна е на седмо място в класирането с 16 точки, а Черно море заема девета позиция с 13 точки.