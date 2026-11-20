Барселона продължи договора на един от най-перспективните си млади футболисти Шави Еспарт до 30 юни 2030 година. 19-годишният защитник се превърна във важна част от състава на Ханзи Флик след пробива си в първия отбор.

Споразумението беше постигнато в началото на октомври, а официалното подписване е насрочено за 20 ноември в присъствието на президента Жоан Лапорта. Предишният договор на Еспарт изтичаше през 2028 година, но развитието му през последните месеци накара клуба да ускори преговорите за нов контракт.

Еспарт е продукт на „Ла Масия“, където пристига през лятото на 2015 година. Дебютът му за Барселона е през март 2026 година в първия осминафинален мач от Шампионската лига срещу Нюкасъл на стадион „Сейнт Джеймс Парк“.

През сезон 2025/26 той записва шест участия за първия състав. В началото на настоящата кампания получава място в мъжкия отбор и номер 12. До контузията си има пет мача, един гол и две асистенции.

Естествената позиция на младока е десният бек, но Флик най-често го използва от лявата страна. Еспарт може да играе и в халфовата линия, което допълнително разширява възможностите пред германския треньор.

„За клуба и за всички е много добре да имаме играч като Еспарт, продукт на „Ла Масия“, за следващите четири години“, заяви Флик след обявяването на продължението.

В момента Еспарт се възстановява от травма в синдесмозата на десния глезен, получена в мача срещу Реал Мадрид. Първоначалната прогноза беше за около седем седмици извън игра, а последните очаквания са защитникът да се върне на терена в първия мач на Барселона през 2027 година.

Барселона работи и по продължаването на договорите на други футболисти, излезли от школата. Според „Мундо Депортиво“ Марк Бернал и Брайън Фариняс вече са постигнали принципна договорка с клуба, като се очаква Бернал да подпише до 2031 година, а Фариняс да продължи престоя си на „Камп Ноу“ до същата дата.