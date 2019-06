Тя ли е най-голямата фенка на Перу? (СНИМКИ)

Nunca te duermas sin un sueño...ni te levantes sin ningún motivo. Tampoco vivas por por nadie que esté dispuesto a vivir sin Ti...😉 Buenos días... 🌎🍀✨🌷 #hoyesungrandia #trabajo #modelo #programa #show

A post shared by Deysi Araujo Z (@deysiaraujoz) on May 4, 2019 at 6:52am PDT