Шофьор на линейка стана за смях (ВИДЕО)

Комичен момент съпътства двубоя между Конкордия и Фарул (2:1) от Втора румънска дивизия. В края на срещата играч на домакините се контузи и се наложи на терена да влезе линейка, която да го откара до болница.

В този момент шофьорът на медицинското превозно средство шокира съдия, играчи и фенове, след като остави задната си врата отворена и контузения вътре и тръгна на някъде. След минути се върна, но започна да попълва документи, без да премести линейката от терена.

През това време мачът не се игра, а контузеният футболист лежеше отзад в очакване да бъде извозен до болницата.

Surreal, absolutely surreal. 2019. This is actually happening in Romania. A player broke his clavicle and needed immediate attention from the medical staff on the ambulance. First, they forgot to close the door. Then, the driver went missing!!! WENT MISSING! 1/2 pic.twitter.com/VNuGmsSm6V