Фенове на Сити и Тотнъм се млатиха заради VAR (ВИДЕО)

Шокиращи кадри от масов кютек между фенове на Тотнъм и Манчестър Сити пръкнаха в социалните мрежи. На видеото се вижда как десетки привърженици на двата клуба влизат в саморазправа, а полицията се опитва да ги раздели.

Един от феновете на "гражданите" пък е повален на земята и негови приятели го влачат за ръката, докато се опитват да го вдигнат.

Причината за грозните сцени е провокация от страна на феновете на "шпорите", отбелязват на Острова. Лондонските привърженици скандирали VAR, визирайки отменения гол на Сити за 3:2 в добавеното време.

Във вграденото по-долу пък може да се види, че и по време на заснемането му един от ултрасите на Тотнъм прави знака за VAR, който е използван от реферите, когато се налага намесата на иновацията.

Tense atmosphere at FT & @ManCity @SpursOfficial fans square up for some post-match afters! City fans did not like that #VAR decision & dropping those points after dominating the game! #MCITOT #THFC #COYS #Spurs #AwayFans #PL pic.twitter.com/K6w1sFrFmh