Иран громи с 14:0, пуснаха жени на стадиона

Иран разгроми гостуващия Камбоджа с 14:0 в мач от група "С" на световните квалификации по футбол в зона Азия. Двубоят обаче ще бъде запомнен с факта, че на стадиона бяха допуснати около 3500 жени. Това се случва за първи път от близо 40 години насам. По този начин местното правителство отговори на критиките, че досега дамите нямаха да посещават спортни събития.

През септември 30-годишна иранка почина, след като в знак на протест се самозапали пред стадион. Тя беше осъдена на затвор, защото беше хваната на гледа мач, преблечена като мъж. Тя стана известна като Синьото момиче.

Holding our tears back as women in #Iran attend a football game in Azadi Stadium.



Sahar Khodayari self-immolated outside a courthouse where she was facing prosecution for trying to defy the state ban on women in stadiums https://t.co/AMUZaK0gax. pic.twitter.com/90SI12smnR