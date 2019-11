Азар се нареди втори при голмайсторите на Белгия

Нападателят Еден Азар се разписа на два пъти с екипа на Белгия срещу тима на Русия в европейска квалификация.

С попаденията Азар оформи головата си сметка за националния тим на 32 попадения, които го нареждат еднолично на второ място в класацията на вечните голмайстори на „червените дяволи”. Далеч пред него е Ромелу Лукаку, който изглежда недостижим със своите 53 гола с екипа на Белгия.

Eden Hazard is now Belgium's outright No. 2 leading goal-scorer behind team-mate Romelu Lukaku.



Golden era 🇧🇪 pic.twitter.com/KFQPBpnsT6