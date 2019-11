Бейл вече се подиграва с Реал (ВИДЕО)

За пореден път Гарет Бейл показа, че Реал Мадрид не му е приоритет, пише sportal. След края на снощния мач на Уелс срещу Унгария, с победата в който “драконите” се класираха за Евро 2020, нападателят радостно танцуваше с едно емблематично знаме. На него пишеше “Уелс. Голф. Мадрид. В тази последователност” и е препратка към неговото отношение към клубния му тим - т.е. че той е на последно място.

Преди дни Бейл заяви, че се вълнува много повече от двубоите си за националния отбор в сравнение с кариерата му в Реал. Голфът пък е любимото му занимание извън терена. На няколко пъти той беше забелязван да разпуска на голф игрището, докато уж трябваше да бъде на базата на “белите” и да се възстановява от травми.

Очакваше се бившият футболист на Тотнъм да бъде продаден през лятото, но той остана на “Сантиаго Бернабеу”. Сега пак се говори за евентуален трансфер в клуб от Китай.

Gareth bale is actually fully mocking it now 😂 pic.twitter.com/thvKSkU9CW