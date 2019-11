Моуриньо към футболистите: Ще бъда ваш баща, приятел, приятелка

Жозе Моуриньо впечатлил много играчите на Тотнъм по време на първата си среща с отбора, разкрива Рекорд.



"Ще бъда ваш баща, приятел, приятелка - всичко, каквото искате", заявил 56-годишният португалец.



Новият треньор на "шпорите" провел индивидуални разговори с някои от футболистите, които гледат към изхода. Той се опитал да убеди Хари Кейн, Кристиян Ериксен, Уго Лорис, Деле Али и Тоби Алдервейлд да останат в отбора и след края на сезона.

