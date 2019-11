Конте иска от играчите си кратък секс без усилия

Наставникът на Интер Антонио Конте разкри, че за да се подобри представянето на играчите му по време на мачовете, той им казва как да процедират в леглото със своите половинки, пише sportal.

“Състезанията за мен са битки на живот и смърт. Много съм фокусиран върху факта, че накрая трябва да има само един победител и затова правя всичко възможно това да е моят отбор. Това е начинът ми на живот, така че той ще доведе до ранен край на моята кариера, тъй като се вживявам прекалено много в си. Често се питам дали е редно да прекарвам толкова много време без семейството си.

Съветвам играчите си по време на сезона да не правят дълъг секс, както и да полагат минимални усилия в него. Също така, да застават в позиции, в които да са под своите партньори. За предпочитание е да го правят със съпругите си, защото ако става въпрос за други хора, това изисква допълнителни действия”, сподели Конте пред “Екип”.

