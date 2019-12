Синът на трикратен шампион във Формула 1 се пробва във Ф2

Синът на трикратния шампион във Формула 1 Нелсън Пикет - Педро ще направи тест във Формула 2 с тима на Заубер в Абу Даби тази седмица. Педро Пикет участва в GP3 сериите през 2018 г. и остана в тях през 2019 г., когато се преименуваха на Формула 3. Този сезон Педро завърши пети с една записана победа. В тима на Заубер във Формула 2 работи голяма част от екипа на Пикет от Европейската Формула 3 от 2016 и 2017 г.

NEWS | Pedro Piquet will test for the Sauber Junior Team in F2! The test takes place in Abu Dhabi this week. Piquet drove for Trident in F3 this year and finished the season in fifth, taking one race win. #F2 pic.twitter.com/Rasw8oTtiI