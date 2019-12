Фен хвана Роналдо за гушата заради селфи, а звездата на Юве го препсува (ВИДЕО)

Футболна супер звезда Кристиано Роналдо остана неприятно изненадан след победата на Ювентус с 2:0 над Байер Леверкузен в последен мач от груповата фаза на Шампионска лига снощи. След края на мача на терена нахлу фен, който се насочи към Кристиано Роналдо. С една-едничка надежда – да си направи селфи с португалската звезда.

Въпросният фен обаче, междувременно преследван и от стюради, не бе особено любезен и в желанието си за селфи с португалската звезда - грубо се опита да го придърпа към себе си.

Кристиано определено не бе радостен от действието на фена и започна да реди ругатни по негов адрес.

ВИДЕО:

Good way to end our @championsleague group stage! See you in February! #championsleague #forzajuve #finoallafine pic.twitter.com/vqVDJ76B6A