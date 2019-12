Майк Тайсън учи Серина Уилямс как да нокаутира хора (ВИДЕО)

Бившата №1 в световната ранглиста - Серина Уилямс се готви усърдно за старта на сезон 2020. Американката дори проведе тренировка по бокс под наставленията на легендарния световен шампион - Майк Тайсън.



„Железния Майк“ остана впечатлен от тежките удари по боксовата круша на Серина и написа в Туитър, че в никакъв случай не иска да излиза на ринга срещу „най-великата за всички времена“.

Wouldn’t want to get in the ring with this GOAT @serenawilliams 🥊 pic.twitter.com/pn8mrlCuOR