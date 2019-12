Барселона пазарува от Леверкузен и Интер

Байер (Леверкузен) цената, за която е готов да продаде на Барселона полузащитника Кай Хаверц, пише журналистът Нишант Нараянан в профила си в "Туитър". Според публикацията обещаващият полузащитник е в полезрението на каталунците и ще им струва 110 милиона евро, ако решат да го привлекат. Младокът е сочен не само за един от най-големите таланти на Германия, но и за откритие в европейския футбол. Освен Барселона, към него интерес имат още Ливърпул и Байерн (Мюнхен), но каталунците са направили първи стъпки още преди 4 години, когато Хаверц е играел за юношите на Леверкузен.

Barcelona are interested in Inter Milan's Sensi and have held talks with his entourage. Barça think he could give the game a lot of speed. [sport] pic.twitter.com/26lPURLDEy