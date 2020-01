Почетна победа за "лъвиците" и се надяваме на късмет

Волейболистките от националния отбор на България постигнаха победа с 3:1 гейма (25:23, 25:19, 21:25, 25:22) над Азербайджан в последния си мач от европейската олимпийска квалификация в Апелдоорн, Нидерландия.

С тази победа "лъвиците" излизат трети в класирането на група А и трябва да се надяват на късметлийски развой на събитията, който да ни изпрати на полуфинал.

Момичетата на Иван Петков паднаха от коравия тим на Полша с 1:3 гейма, а след това и от домакините от Нидерландия с 0:3.

Мъжкият ни национален отбор излиза в решаваща полуфинална битка срещу Германия от 21:10 часа, а Вие ще можете да я следите с Gong.bg.

