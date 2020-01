Шарапова разочарова на демо мач (ВИДЕО)

Мария Шарапова загуби от Айла Томлянович в демонстративен мач от Kooyong Classic с 1-6 6-1 [9-11]. Носителката на пет титли от Големия шлем прекара малко над час на корта, като в двубоя и двете тенисистки не се влагаха на 100%.

32-годишната рускиня не игра пълноценен тенис миналия сезон заради редица контузии и падна до 147-о място в ранглистата, след като изигра само 15 мача през 2019 г. Петкратната шампионка от Шлема загуби и първия си официален мач за новата кампания, отстъпвайки на Дженифър Брейди в Бризбън.

When you look up a perfect return in the dictionary.#KooyongClassic pic.twitter.com/07IoXSz6da