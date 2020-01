Как звучат новите двигатели във Формула 1?

Малко над две седмици остават до премиерата на Мерцедес 2020 – W11 и тимът от Бракли запали двигателя за първи път, пише sportal. Шампионите по традиция споделиха звук от събитието в социалните мрежи. Мерцедес ще разкрият новия болид на "Силвърстоун" на 14 февруари, след което Люис Хамилтън и Валтери Ботас ще го изпробват на пистата. Отборите имат на сто километра пробег извън тестовете с промоционални цели.

Listen up... W11 is ALIVE! 🔥⬆🔊❤ pic.twitter.com/BXFGSefmMy

Макларън не останаха по-назад и пуснаха видео от паленето на двигателя Мерцедес. Тимът от Уокинг ще представи MCL35 на 13 февруари. Настроението в отбора е позитивно, особено след подема, който успяха да отбележат през 2019.

"Ферари" също публикува кратък тийзър в социалните мрежи преди предстоящото представяне на болида. За радост на ушите и душите на тифозите във видеото се чува най-сетне запалването на двигателя.

Скудерията ще представи новия червен претендент за титлата преди всички: на 11 февруари в Реджио Емилия. До момента има оскъдни и противоречиви слухове, че развитието на колата среща проблеми с дизайна. Каква е истината ще разберем съвсем скоро.

𝗩𝗢𝗟𝗨𝗠𝗘 𝗨𝗣 🔊



Get ready to hear our 2020 car roar into life 🤩 https://t.co/fcZh3qEtK1#essereFerrari 🔴 #Seb5 #Charles16 pic.twitter.com/mtX3mMyC6G