Бой в Байерн (Мюнхен)

Напрежението в Байерн Мюнхен ескалира. По време на вчерашната тренировка Леон Горецка и Жером Боатенг са влезли в спор. А след това се е стигнало до физическа саморазправа, съобщава Bild.

Горецка е бил инициаторът на скандала. Халфът е останал много ядосан, след като е бил съборен за дузпа по време на тренировка на малък терен. Томас Мюлер се е опитал да му разясни ситуацията, но Горецка го е игнорирал. Жером Боатенг се намесил в подкрепа на дългогодишния си приятел и съотборник в Байерн. Десет минути по-късно двамата отново са се сблъскали, като тогава спорът е ескалирал и Боатенг е ударил Горецка по лицето.

Роберт Левандовски и треньорът Ханзи Флик са се намесили и са разтървали двамата футболисти. Горецка и Боатенг не са се извинили. Все още не е ясно дали от клуба смятат да накажат провинилите се играчи.

There was a brawl in training today: Goretzka went into a challenge & fouled Boateng without the ball. The latter reacted and hit Goretzka with his hand to the face.

