Ето го първия болид за новия сезон

"Хаас" стана първият отбор от Формула 1, който представи болида си за предстоящия сезон 2020.

Американският тим, който показа в социалните мрежи и в официалния си сайт задвижваната с двигател на "Ферари" модификация VF-20, се завръща към традиционните си цветове в сиво, червено и черно след трудната предишна кампания в черно и златисто.

"VF-20 трябва да постигне това, което не успяхме с предишната ни машина", коментира директорът на отбора Гюнтер Щайнер.

"Миналият сезон определено беше разочароващ и стъпка назад, но се надявам да сме си взели поуките и вярвам, че ни предстои по-добра година", допълни Щайнер.

We couldn’t wait any longer… 🤩



Presenting our new look for 2020 🔥#VF20 #HaasF1 pic.twitter.com/EJAYq6C6NY