Фетел се излекува и започна тестове

Себастиан Фетел бе последният пилот, който седна в кокпита на новите болиди и направи първите си 73 обиколки вчера следобед на пистата Каталуня.

Тежка настинка го прикова вчера на легло, но днес четирикратният световен шампион започна същинската за новия сезон. Днес той ще има на разположение целия ден, за да свикне с SF1000 и да продължат проверките на болида.

Фетел заяви, че макар днес да му е първият ден с колата и изобщо не е била търсена скорост, той е усетил повече притискане в дадени участъци и завои. На други поведението на колата е било същото, както през миналата година.

„По отношение на притискането очевидно сме направили стъпна напред. Заедно с по-широките ни възможности за настройки вярвам, че ще имаме по-добър шанс. Миналата година в Австралия например така и не намерихме верните настройки“, заяви пилотът на Ферари. „На прав път сме, но има още много работа да свършим.“

Естествено тази вечер по време на първата му среща с медиите, в централна тема се превърна новата кормилна уредба на Мерцедес - DAS. Себастиан заяви, че е гледал подробно записите още по обяд и никак не е убеден, че ще е лесно за пилотите да управляват системата, защото воланът трябва не само да се върти, но и да се дърпа и бута.

„Предполагам, че след като я използват, значи е легална. Ама нали се казва волан, а не колела за бутане“, пошегува се Себ.

„От гледна точна на безопасността със сигурност се създава проблем, защото движенията се усложняват. Сещам се за системата F-duct, при която трябваше да правим нещо с ръцете си, за да подобряваме аеродинамиката. Но ФИА я забрани и следеше да не отделяме ръце от волана.“

Ако обаче DAS бъде призната за легална, според Фетел ще е нужно много време на Ферари, а и на останалите, да я копират и пилотите да се научат да работят с нея. Той предположи, че чувството да променяш дължината на волана е доста странно.

„При всички случай обаче не мисля, че това ще е ключът към успеха“, каза още Фетел. „Важно е онова, което има около волана. Нужни са страшно много фактори, които да са в синхрон, за да се получат нещата. Не е едно единствено нещо, а всичко.“

Германецът заяви, че изобщо не е достигал още до високите режими на работа на новата задвижваща система и няма как да прецени развитието ѝ спрямо тази от миналия сезон. Той се надява стъпка по стъпка да настъпва повече заедно с Шарл Льоклер и с изпитанията на издръжливостта ѝ да започнат да разкриват и капацитета ѝ.

