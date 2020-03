Трагедия: Футболист издъхна на терена, линейката не могла да запали (ВИДЕО)

С изключителна трагедия беше белязана вчерашната футболна среща между Нарасава Юнайтед и Катсина Юнайтед от първенството на Нигерия.

В един момент от мача Чиеме Мартинс от Нарасава Юнайтед паднал на тревата и загубил съзнание. Тогава настъпила истинска драма. Линейката на стадиона не могла да запали и футболистът бил откаран в болница с автомобил на една от медиите, отразяващи двубоя.

How can we call this @LMCNPFL a professional league....when things are not done professionally? Who curse us like this... pic.twitter.com/AaSP7Ll14J

Двта отбора продължили мача и домакините от Нарасава Юнайтед взели победата с 3:0. След края играчите на тима научили за смъртта на своя съотборник.

Публикувано в „Туитър“ видео показа изпадналите в истерия неутешими футболисти да плачат и да се търкалят по терена.

AGONY! Nasarawa United players in tears after Chieme Martins was confirmed dead after Sunday’s NPFL clash vs Katsina United. Martins slumped following a collision, however, he gave up the ghost stranded as the Peugeot 406 ambulance stationed match venue did not start 😭🕯️😭😭🕯️ pic.twitter.com/PbIms2NkXP