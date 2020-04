Дибала към Роналдо: В Аржентина малко не те харесваме заради поведението ти..

Звездата на Ювентус Пауло Дибала говори за боледуването си от коронавирус, Лионел Меси, аржентинския национален отбор, Кристиано Роналдо и решението за спирането на заплатите на "беанконерите".

"Това с коронавируса е психологическо нещо. Отначало се страхувах, но сега съм добре. През последните дни с приятелката ми не сме имали симптоми. Преди това се измарях по-бързо. Исках да тренирам, но след пет минути оставах без дъх. Разбрахме, че нещо не е наред, а след това тестовете показаха, че сме позитивни за вируса. Всеки ден тук умират много хора, нещата вървят много зле. Хората трябва да са много внимателни и да си стоят вкъщи.

Думите ми от миналото, че с Меси не можем да играем заедно? Може би е трябвало да се изкажа по различен начин. Никога не се опитвам да критикувам съотборниците си. Говорих и с него за това. Тактически ние много си приличаме. Бих искал да бях дал повече на Аржентина и да бях постигнал по-добри резултати, както на отборно, така и на индивидуално ниво. Играх малко на Мондиала и Копа Америка, но винаги съм уважавал решенията на треньорите. Да играеш за националния тим е престижно.

Кристиано Роналдо? Никой от нас в Ювентус не го познаваше лично, но още с пристигането му открихме, че е отличен човек, много общителен и винаги насреща. Бях наистина изненадан, разбира се, в позитивна насока. По време на едно пътуване му казах: "В Аржентина малко не те харесваме заради поведението ти понякога, но що се отнася до мен, аз срещнах различен човек. Ти ме изненада". Той се засмя и ми отговори: "Такъв съм, какъвто съм. Свикнал съм да получавам подобни критики". Спирането на заплатите? Джорджо Киелини говори с клубния президент, а след това и с отбора. Обсъдихме го в чата, като имаше различни мнения. Имаше играчи с оставащи един-два мача до активирането на клауза, но това беше най-доброто нещо, което да направим", сподели Дибала пред AFA Play.

Dybala: "During a trip I said to him 'In Argentina we dislike you a little for the way you are sometimes, but as far as I'm concerned, I met a different person. You surprised me.' he replied: 'I am as I am. I am used to receiving these criticisms'". [Afa Paly] pic.twitter.com/RWCeZvUBm7