Григор Димитров: През целия си живот съм играл за България

Първата ракета на България - Григор Димитров сподели преди броени дни, че дарява респиратори за болницата в родния си град Хасково, а вчера потвърди пред официалния сайт на ATP, че е помогнал на лечебното заведение.

„Идвам от наистина малък град и никога не забравям откъде съм тръгнал. Просто искам да помогна. Това е. През целия си живот съм играл за България. Все още имам български паспорт. Наистина оценявам хората там и цялата им подкрепа през годините. Това не е само начин да се отплатя на страната си, но дълбоко ме трогва и ме кара да се чувствам жив“, споделя Григор.

Понастоящем той е в Калифорния с треньора си Крис Гро, но всеки ден поддържа връзка със семейството си в Хасково. Следи новините в България, свързани с коронавируса и как той се отразява върху хората.

„Винаги съм бил наясно какво се случва в моята страна. Често забравяме кои са истинските герои в тези ситуации – всички лекари, хората, работещи на и в хранителни магазини, чистачи в болниците. Трябва да оценяваме това, а аз не смятам, че винаги правим най-доброто по този въпрос, дори в добрите времена“, каза Григор.

Бившият №3 в света планува да продължи благотворителните си акции и в бъдеще. Той призна, че има „бележки, разхвърляни навсякъде“ и ги пълни с идеи, които се надява да материализира.

„Надявам се, че ще мога да имам правилните възможности, правилните партньори и точната структура да осъществя нещата, които винаги съм искал да направя – независимо дали става въпрос за помощ в медицинската или образователната сфера например. Просто знам, че има по-големи неща и не само искам да бъда повече от замесен в тях, но и да дам част от себе си, посвещавайки им се“, казва хасковлията.

