Пожар избухна на стадиона на Реал Мадрид (ВИДЕО)

Пожар избухна на стадиона на Реал Мадрид "Сантяго Бернабеу". Съоръжението в момента се ремонтира.

В социалните мрежи се появиха кадри, които показаха гъст сив дим, излизащ от спортното съоръжение. На мястото пристигнали пожарникари, които предотвратили по-сериозни последици за легендарния стадион. Засега остава неясна причината за пожара.

Реал изигра последните си мачове от сезона на клубната база Валдебебас, за да може да се извърши реновирането на стадиона.

BREAKING: A part of the Santiago Bernabeu is on fire!!pic.twitter.com/jHLrS7i6Dg