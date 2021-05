Лудогорец с втори опит да привлече защитник на португалския шампион

Шампионът на България Лудогорец е направил втори опит да привлече бившия португалски национал Виторино Антунеш, но сделката е пропаднала заради треньора на Спортинг Лисабон Рубен Аморим, твърди „А Бола“.

По принцип 34-годишният Антунеш е резервен ляв бек, а първи избор е талантът Нуно Мендеш. Но предвид това, че през следващия сезон лисабонските „орли“ ще играят в Шампионската лига и ще имат повече от сгъстен календар, Аморим иска да има широчина в състава си.

Първото предложение на Лудогорец към Антунеш е от януари тази година. Тогава до трансфер не се стигна. Сега той влиза в последната година от своя договор и вече търси къде да продължи бъдещето си, но Рубен Аморим, извел Спортинг до първа титла на Португалия от 19 години, желае да разчита на него. Заради това той е отхвърлил предложения и от Арабския свят.

Виторино Антунеш има повече от богата визитка. Той започва кариерата си във Фреамунде, а след това преминава в Пасош Ферейра. След това играе за Рома, Лече, Лейшоеш, Ливорно, Паниониос, Малага, Динамо Киев и Хетафе. За националния тим на Португалия има 13 мача, в които е вкарал един гол. Той има Купа на Италия с Рома, две титли на Украйна с Динамо Киев и една на Португалия със Спортинг Лисабон.

Antunes had several proposals in his portfolio: one of the Bulgarians from Ludogorets, but also from clubs in the United Arab Emirates, who tried to harass the player with very tempting salary offers. However, Antunes wants to stay at Sporting. pic.twitter.com/rbGSVJtxWK