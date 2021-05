Роналдо обявил, че си тръгва от Ювентус, сигурни са в Италия

Суперзвездата на Ювентус Кристиано Роналдо е съобщил в съблекалнята на отбора, че възнамерява да напусне клуба това лято. Португалецът пристигна в Торино от Реал Мадрид през 2018 година, но за първи път, откакто играе на „Алианц Стейдиъм“, не успя да спечели титлата в Серия А, а за поредна годна не успя да стигне далеч в Шампионската лига. В края "биаконерите" трябваше да треперят и за мястото си в топ 4 на Калчото.

Договорът на 36-годишния Роналдо изтича през месец юни 2022 година, но според „Il Messaggero“, Роналдо е обявил пред своите съотборници в Ювентус, че иска да напусне по време на предстоящия трансферен прозорец.

Манчестър Юнайтед и Спортинг Лисабон са силно свързани със завръщането на бившата си звезда, след като Реал Мадрид отказа възможността да го привлече отново.

По време на трите си години в Ювентус Роналдо се отчете със 101 гола и 22 асистенции във всички турнири.

Cristiano has told his Juventus teammates that he wants to leave 👋https://t.co/91IeIaCI9S pic.twitter.com/2hIMrwWxSb