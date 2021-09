Ливърпул и Милан сътвориха чудесно зрелище на “Анфийлд” в мача, с който “росонерите” се завърнаха в Шампионската лига. Ливърпул обаче се наложи с 3:2, като направи обрат през второто полувреме. Преди това “червените” допуснаха две попадения в края на първата част, но намериха начин да стигнат до трите точки и да зарадват мениджъра си Юрген Клоп.

“Започнахме много силно и играехме превъзходен футбол. Действахме интензивно, но и умно. Не давахме никакъв шанс на съперника, докато не дойде краят на полувремето. Не съм съвсем сигурен какво се случи. Наказаха ни, но всичко започна по-рано. Увлякохме се и забравихме, че трябва да сме ефективни, освен това организацията ни в защита не беше на ниво. Когато сме организирани, Фабиньо е перфектен и може да решава всички проблеми. Когато обаче оставяме много свободни пространства, дори той не е способен да помогне”, сподели Клоп.

