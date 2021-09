Документалният филм за седемкратния световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер беше излъчен в тв Netflix. Акцентът е върху изключителната му кариера, допринесла много за популярността на Формула 1 като цяло, а не злополуката от 2013 година и последвалото възстановяване.



Във филмa, който е озаглавен "Шумахер", ca включeни интeрвютa c дeцaтa на звездата - Мик и Джинa-Мaрия, c Дeймън Хил, Микa Хaкинeн, Дeйвид Култaрд, Бърни Eкълcтoун, Лукa ди Мoнтeдзeмoлo, Жaн Тoд, Флaвиo Бриaтoрe. Зрителите могат да гледат нeпoкaзвaни дoceгa кaдри oт кaриeрaтa и ceмeйния живoт нa Шумахер.

Съпругата му Корина разкрива във филма, че цялото семейството се подлага на специална терапия, за да приема по-лесно състоянието на Михаел Шумахер.

"Заедно сме всички вкъщи. Правим всичко възможно, за да може Михаел да се чувства добре и да усети връзката си със семейството. Мисля, че той е много силен психически. Изключително силен. Все още ми показва колко силен е всеки ден”, обяснява Корина, която е до съпруга си от 26 години.

"Този филм е много специален и смятам, че гледането му ще бъде изключително емоционално за всички. Когато го погледна, си мисля, че искам да бъда точно като него”, споделя синът Мик, който бе с баща си по време на инцидента.

