Шефът на Ла Лига: Продажбата на Меси не е по моя вина

Президентът на испанската Ла Лига Хавиер Тебас беше един от специален гост на Фестивала на спорта, събитие, организирано в Италия от „Gazzetta dello Sport“.

Шефът на Ла Лига говори по редица теми, включително напускането на Лионел Меси от Барселона и защо смята, че италианската Серия А е в по-добра позиция да настигне Висшата лига, отколкото испанската лига.

LaLiga chief Javier Tebas has said he is not to blame for Lionel Messi's Barcelona departure, arguing that LaLiga's salary cap is necessary for sustainability...https://t.co/qrIFIHdkNU