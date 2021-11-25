ФАКТИ.БГ
Новини
»
Спорт
»
Световен футбол
»
Спортът по ТВ днес, 25 ноември
  • спорт тв-
  • спорт-
  • тв спорт-
  • футбол-
  • мачове

Спортът по ТВ днес, 25 ноември

Ето какво може да гледаме в четвъртък

Публикувана: 25 Ноември, 2021 07:24
0 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 1551
Спортът по ТВ днес, 25 ноември - 1
Снимка: fakti.bg
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Свързани новини
  • Стана ясно поема ли Луис Енрике Манчестър Юнайтед 25 Ноември, 2021 09:17
  • Златан Ибрахимович: Перфектен съм, когато съм самият себе си! 23 Ноември, 2021 18:16
  • Наш елитен отбор отстрани треньор, катастрофирал пиян зад волана 23 Ноември, 2021 17:42

12.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

13.00 Кърлинг: Европейско първенство в Лилехамер, групова фаза, мъже Евроспорт 1

16.30 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 1

17.00 Тенис, Купа Дейвис: Хърватия – Австралия Диема спорт 3

17.00 Тенис, Купа Дейвис: Франция – Чехия Нова спорт

18.30 Хокей на лед, „Ак Барс“ – СКА Диема спорт 2

19.00 Баскетбол, Евролига: ЦСКА (Москва) - „Байерн“ МАХ Спорт 3

19.45 Футбол, „Цървена звезда“ – „Лудогорец“ Би Ти Ви Екшън

19.45 Футбол, „Локомотив“ (М) – „Лацио“ МАХ Спорт 2

19.45 Футбол, „Галатасарай“ – „Марсилия“ МАХ Спорт 4

19.45 Футбол, „Мура“ – „Тотнъм“ Ринг

19.45 Баскетбол, Евролига: „Фенербахче“ – „Анадолу Ефес“ МАХ Спорт 1

21.00 Баскетбол, Сърбия – Латвия Диема спорт

21.00 Кърлинг: Европейско първенство в Лилехамер, полуфинал, жени Евроспорт 2

21.30 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 1

21.45 Баскетбол, Хърватия – Естония Диема спорт 2

22.00 Футбол, „Бодо Глимт“ – ЦСКА МАХ Спорт 3

22.00 Футбол, „Рома“ – „Зоря“ МАХ Спорт 4

22.00 Футбол, „Монако“ – „Реал Сосиедад“ Би Ти Ви Екшън

22.00 Футбол, „Олимпиакос“ – „Фенербахче“ Ринг

22.30 НФЛ, „Далас“ – „Лас Вегас“ МАХ Спорт 1

02.30 НФЛ, „Ню Орлиънс“ – „Бъфало“ МАХ Спорт 1

Поставете оценка на статията:
Оценка 4 от 2 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
ПУБЛИКУВАЙ
Коментари към статията
ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове


Още новини
Ловци на бисери
Бойко Борисов
Премиерът Бойко Борисов коментира политическия проект на Слави Трифонов.
Човешката глупост е безкрайна."

Още бисери
ТОП 5

RSS емисии     Към мобилната версия
България Свят Мнения Разследвания Бизнес Имоти Авто Технологии Крими Спорт Любопитно Култура Конфликт Видео Здраве
  • e партньор в България на
© Резон Медиа 1993-2021
  | За Реклама Правила Контакти Карта на сайта Работа Времето Вицове
За нас