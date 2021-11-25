Спортът по ТВ днес, 25 ноември

12.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
13.00 Кърлинг: Европейско първенство в Лилехамер, групова фаза, мъже Евроспорт 1
16.30 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 1
17.00 Тенис, Купа Дейвис: Хърватия – Австралия Диема спорт 3
17.00 Тенис, Купа Дейвис: Франция – Чехия Нова спорт
18.30 Хокей на лед, „Ак Барс“ – СКА Диема спорт 2
19.00 Баскетбол, Евролига: ЦСКА (Москва) - „Байерн“ МАХ Спорт 3
19.45 Футбол, „Цървена звезда“ – „Лудогорец“ Би Ти Ви Екшън
19.45 Футбол, „Локомотив“ (М) – „Лацио“ МАХ Спорт 2
19.45 Футбол, „Галатасарай“ – „Марсилия“ МАХ Спорт 4
19.45 Футбол, „Мура“ – „Тотнъм“ Ринг
19.45 Баскетбол, Евролига: „Фенербахче“ – „Анадолу Ефес“ МАХ Спорт 1
21.00 Баскетбол, Сърбия – Латвия Диема спорт
21.00 Кърлинг: Европейско първенство в Лилехамер, полуфинал, жени Евроспорт 2
21.30 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 1
21.45 Баскетбол, Хърватия – Естония Диема спорт 2
22.00 Футбол, „Бодо Глимт“ – ЦСКА МАХ Спорт 3
22.00 Футбол, „Рома“ – „Зоря“ МАХ Спорт 4
22.00 Футбол, „Монако“ – „Реал Сосиедад“ Би Ти Ви Екшън
22.00 Футбол, „Олимпиакос“ – „Фенербахче“ Ринг
22.30 НФЛ, „Далас“ – „Лас Вегас“ МАХ Спорт 1
02.30 НФЛ, „Ню Орлиънс“ – „Бъфало“ МАХ Спорт 1