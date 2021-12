Официално: Отложиха още един мач от Висшата лига!

Двубоят от Висшата лига между Евертън и Бърнли на 26 декември бе отложен от ръководството на Лигата след втора молба от страна на „карамелите“.

В четвъртък мениджърът на Евертън Рафаел Бенитес сподели, че е изненадан, че мачът с Бърнли ще се състои, въпреки че „карамелите“ са ударени от вълна от коронавирус и криза с контузени играчи, поради което ръководството на клуба подаде молба до Висшата лига двубоят да бъде отложен, която бе отхвърлена.

Бенитес даде да се разбере на пресконференцията си, че само девет полеви играчи са на разположение за избор на състава.

В крайна сметка, от втория опит, от Висшата лига решиха да отложат и този двубой. Така той стана третият мач от традиционната програма на Боксинг дей в Англия, който бива отлаган, след като Ливърпул - Лийдс и Уулърхемптън - Уотфорд също бяха споходени от същата съдба в четвъртък.

Details of the rearranged fixture will be confirmed in due course.