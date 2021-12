Статуя на Роналдо в Индия предизвика протест

Нова статуя на Кристиано Роналдо в Индия предизвика ожесточени спорове и протести в щата Гоа, съобщават медиите в страната. Местните жители изразиха мнение, че художественото произведение е трябвало да бъде на футболист от Индия.

Протестиращи, носещи черни знамена, се събраха на мястото, където за първи път беше показана фигурата на Роналдо, чието тегло е над 400 килограма. Гражданите са останали изключително ядосани от избора за отдаване на почит към чуждестранен играч.

A statue of Cristiano Ronaldo has been unveiled in Calangute, Goa 🤩



📸 @ANI @Cristiano | #CR7 pic.twitter.com/MUA5s2VKLe