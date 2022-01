Ювентус и Наполи не се победиха, но предложиха очакваната драма

Ювентус и Наполи завършиха 1:1 в последния мач от първия кръг за 2022 г. в италианската Серия А, предлагайки обичайната драма.

„Партенопеите“ поведоха в резултата, чрез Дрийс Мертенс през първата част, а Федерико Киеза изравни в началото на второто полувреме.

Двата тима си спретнаха страхотна битка в центъра на терена, където индивидуалната класа изглежда бе на страната на гостите, но мотивацията идваше основно от домакините.

До сериозен скандал се стигна в последната минута на добавеното време на мача, когато Пауло Дибала си издейства нарушение в идеална за себе си позиция. Аржентинецът стреля, но Фаузи Гулам отклони в корнер. Съдията Соца обаче реши да свири край на срещата, с което предизвика гнева на всички в лагера на „старата госпожа“.

Точката послужи на Наполи, за да си гарантира мястото в топ 4 след този кръг, докато Ювентус отново може да се озове назад в таблицата, ако Фиорентина навакса изоставането.

