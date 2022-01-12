Спортът по ТВ в сряда (12 януари)

10.00 Тенис: Турнир в Аделаида Евроспорт 1

12.00 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Талин, кратка програма, мъже Евроспорт 1

13.50 Сноуборд: Световна купа в Бад Гащайн, паралелен слалом, отборно, мъже и жени Евроспорт 2

15.00 Тунис - Мали Ринг

15.15 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 2

15.30 "Аталанта" - "Венеция" МАХ Спорт 3

15.30 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, спринт, жени Евроспорт 1

16.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1

18.00 Мавритания - Гамбия Ринг

18.30 "Наполи" - "Фиорентина" МАХ Спорт 3

18.45 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Талин, кратка програма, смесени двойки Евроспорт 2

19.00 Волейбол, "Хебър" - "Кнак" МАХ Спорт 1

19.00 Волейбол, "Закса" - "Лубе" МАХ Спорт 4

19.30 Хокей на лед, "Динамо" (Рига) - "Динамо" (Минск) Нова спорт

20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1

21.00 "Барселона" - "Реал" Би Ти Ви Екшън

21.00 Екваториална Гвинея - Кот д'Ивоар Ринг

21.00 Баскетбол, ЦСКА (Москва) - "Панатинайкос" МАХ Спорт 2

21.05 Волейбол, "Макаби" (Тел Авив) - АЛБА МАХ Спорт 4

21.45 "Тотнъм" - "Челси" Диема спорт 2

22.00 "Интер" - "Ювентус" МАХ Спорт 3

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