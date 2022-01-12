10.00 Тенис: Турнир в Аделаида Евроспорт 1
12.00 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Талин, кратка програма, мъже Евроспорт 1
13.50 Сноуборд: Световна купа в Бад Гащайн, паралелен слалом, отборно, мъже и жени Евроспорт 2
15.00 Тунис - Мали Ринг
15.15 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 2
15.30 "Аталанта" - "Венеция" МАХ Спорт 3
15.30 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, спринт, жени Евроспорт 1
16.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
18.00 Мавритания - Гамбия Ринг
18.30 "Наполи" - "Фиорентина" МАХ Спорт 3
18.45 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Талин, кратка програма, смесени двойки Евроспорт 2
19.00 Волейбол, "Хебър" - "Кнак" МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол, "Закса" - "Лубе" МАХ Спорт 4
19.30 Хокей на лед, "Динамо" (Рига) - "Динамо" (Минск) Нова спорт
20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
21.00 "Барселона" - "Реал" Би Ти Ви Екшън
21.00 Екваториална Гвинея - Кот д'Ивоар Ринг
21.00 Баскетбол, ЦСКА (Москва) - "Панатинайкос" МАХ Спорт 2
21.05 Волейбол, "Макаби" (Тел Авив) - АЛБА МАХ Спорт 4
21.45 "Тотнъм" - "Челси" Диема спорт 2
22.00 "Интер" - "Ювентус" МАХ Спорт 3
12 Януари, 2022 08:23 9371
Спортът по ТВ в сряда (12 януари)
Ето какво може да гледаме днес
10.00 Тенис: Турнир в Аделаида Евроспорт 1
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1 Помияри сте си,
08:58 12.01.2022