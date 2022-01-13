10.00 Тенис: Турнир в Аделаида Евроспорт 1
12.00 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Талин, кратка програма, жени Евроспорт 1
14.45 Снукър: "Лондон Мастърс", четвъртфинал Евроспорт 2
15.30 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, спринт, мъже Евроспорт 1
16.00 Хокей на лед, "Металург" - "Йокерит" Нова спорт
16.50 Снукър: "Лондон Мастърс", четвъртфинал Евроспорт 1
18.00 Камерун - Етиопия Ринг
18.00 Волейбол, "Зириаат" - "Динамо" (Москва) МАХ Спорт 1
19.00 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Талин, волна програма, смесени двойки Евроспорт 2
20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", четвъртфинал Евроспорт 1
21.00 "Атлетико" - "Атлетик" Би Ти Ви Екшън
21.00 Кабо Верде - Буркина Фасо Ринг
21.00 Баскетбол, "Олимпиакос" - "Зенит" МАХ Спорт 2
21.30 "Беневенто" - "Монца" Нова спорт
21.30 Волейбол, "Тренто" - "Кан" МАХ Спорт 4
21.45 "Ливърпул" - "Арсенал" Диема спорт 2
22.00 "Милан" - "Дженоа" МАХ Спорт 3
13 Януари, 2022 08:12 8781
Спортът по ТВ днес (13 януари)
Ето какво може да гледаме днес
10.00 Тенис: Турнир в Аделаида Евроспорт 1
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1 мда
08:18 13.01.2022