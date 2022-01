Стана известно кога Джокович ще напусне Австралия и къде ще отлети

Стана известно кога първата ракета в света Новак Джокович ще напусне Австралия.

Ноле ще излети в 22,30 часа местно време (13:30 часа българско време) с полет на авиокомпанията Fly Emirates към Дубай (ОАЭ).

За това съобщава журналиста на The Age Пол Сакал в своя акаунт в twitter.

Новак Джокович загуби делото във Федералния съд на Австралия и така не получи австралийска виза.

