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Спортът по ТВ в сряда (19 януари)

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Спортът по ТВ в сряда (19 януари)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (19 януари) - 1
Снимка: Instagram
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

18.00 Волейбол, Фенербахче – Марица МАХ Спорт 1
18.25 Футзал, ЕП, Сърбия – Португалия БНТ 3
18.30 Футбол, "Сасуоло" - "Каляри" МАХ Спорт 3
19.00 Баскетбол, "Рилски спортист" - "Берое" МАХ Спорт 2
19.30 Футбол, "Хановер" - "Борусия" (М) Диема спорт 3
19.30 Футбол, "Лайпциг" - "Ханза" Нова спорт
20.00 Футбол, "Селта" - "Осасуна" МАХ Спорт 4
21.00 Футбол, Египет - Судан Ринг
21.00 Баскетбол, Еврокупа, Андора – Локомотив Кубан МАХ Спорт 2
21.30 Футбол, "Лестър" - "Тотнъм" Диема спорт 2
21.30 Баскетбол, Еврокупа, Цедевита – Гран Канария МАХ Спорт 2
21.45 Футбол, "Херта" - "Унион" Диема спорт 3
21.45 Футбол, "Хофенхайм" - "Фрайбург" Нова спорт
22.00 Футбол, "Интер" - "Емполи" МАХ Спорт 3
22.00 Футбол, "Брентфорд" - "Манчестър Юнайтед" Диема спорт
22.30 Футбол, "Валенсия" - "Севиля" МАХ Спорт 4
02.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, първи кръг Евроспорт 1
02.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, първи кръг Евроспорт 2


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