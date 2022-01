Нгану ще получи половината си хонорар от битката с Ган в криптовалута (ВИДЕО)

Шампионът в тежка категория на UFC Франсис Нгану обяви, че половината от хонорара му за двубоя със Сирил Ган ще бъде изплатен в криптовалута. Камерунецът сам обяви новината от профила си в Twitter.

Той изрази надежда, че привържениците му ще станат по-възприемчиви към набиращия популярност разплащателен метод и дори представи една от компаниите, които спонсорират гиганта за боевете му.

Нгану междувременно обяви, че ще раздаде $300 хил. в биткойни, независимо от изхода на срещата.

Припомняме, че двамата с Ган ще се бият през идния уикенд в мач, който се очаква да постави стандартите през 2022 г. в смесените бойни изкуства.

I believe bitcoin can empower people everywhere. So I’m excited to partner w/ @CashApp to take half my #UFC270 purse in bitcoin. I want to make bitcoin more accessible to my fans, so I’m giving out $300K in bitcoin! Follow @CashApp + drop your $cashtag w/ #PaidInBitcoin pic.twitter.com/8JEvJ1UYu1