Защитник на Байерн може да предизвика вълна от трансфери след себе си

Централният бранител на Байерн Мюнхен Никлас Зюле може да се превърне в причината за вълна от трансфери из топ отборите в Европа. За това сигнализира спортният журналист Фабрицио Романо.

Той твърди, че германецът е все по-близо до изхода на „Алианц Арена“, след като преговорите за нов договор с „баварците“ не водят до положителен резултат.

Междувременно Челси е сред тимовете, които проявяват горещ интерес към Зюле, защото на свой ред клубът може да остане в намален състав през лятото с оглед нежеланието на Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен да преподпишат договорите си.

Двамата защитници на „сините“ пък са в полезрението на Барселона, но не е изключено един от тях да се озове в Мюнхен.

„Каталунците“ междувременно се явяват една от най-атрактивните дестинации за свободни агенти, тъй като клубът няма възможност да плаща огромни трансферни суми, но все пак остава едно от най-предпочитаните имена в света.

Току виж станем свидетели на някои много интересни рокади през лятото, ако в близките месеци агентите на въпросните защитници изпълнят целта си и ги отдалечат от настоящите им тимове.

Niklas Süle’s prepared to leave FC Bayern as free agent in the summer. Contract extension proposal has been turned down, per @cfbayern. 🔴 #FCBayern



Keep an eye on centre backs domino with Andreas Christensen who’s a target for Bayern and Barcelona - in case he’ll leave Chelsea.