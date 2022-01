Ужас на Купата на африканските нации: Най-малко шестима загинали на мач на Камерун (ВИДЕО)

Най-малко шестима души са загинали при сблъсъци пред стадион „Олембе“ в Яунде, който беше домакин на мача от 1/8-финалите за Купата на африканските нации между Камерун и Коморски острови в понеделник вечерта.

Насери Пол Бия, губернатор на централния регион на Камерун, каза, че може да има и повече жертви. Тежкият инцидент се е случил преди началото на мача, когато тълпите от фенове са се опитвали да получат достъп до стадиона в столицата на Камерун, за да гледат двубоя с Коморските острови.

Служители на близката болница Месаси са обявили, че е имало най-малко 40 ранени от блъскането. Местните медии съобщават, че сред пострадалите има и деца. Загиналите пък са били прегазени от многобройната тълпа.

„Някои от ранените са в безнадеждно състояние. Ще трябва да ги евакуираме в специализирана болница“, споделя Олинга Пруденс, една от медицинските сестри, приели ранените.

Според официалните лица около 50 000 души са се опитали да присъстват на мача. Капацитетът на стадиона е 60 000, но не е трябвало да бъде пълен на повече от 80 процента за мача поради ограниченията поради пандемията от коронавирус.

Иначе Камерун спечели мача с 2:1, за да достигне до 1/4-финалите.

