Сенегал имаше нужда от 2 червени картона, за да пребори Кабо Верде

Сенегал продължава да не убеждава с представянето си на тазгодишното издание на Купата на африканските нации, въпреки че попадна сред най-добрите 8 в турнира, след като победи с 2:0 тима на Кабо Верде.

Патрик Андраде бе изгонен рано-рано в мача след любезното съдействие на съдиите на ВАР-а. Да, той удари с бутонките си Нампали Менди при единоборството им, но реферите удобно пропуснаха факта, че Андраде стъпи върху топката, след като бе избутан от съперник, и едва след това нарани своя съперник. Освен всичко повторението бе показано на Люхлу Бенбрахам в забързан каданс, за да изглежда сякаш халфът на Кабо влага прекомерна сила при удара. Първоначалното решение за жълт картон бе максимумът в тази ситуация, но вместо това символичните гости останаха с човек по-малко в 21'.

След почивката и вратарят Возиня бе изгонен изгонен при подобна ситуация, макар тук да имаше повече основания за най-строгата санкция при фаула срещу Садио Мане. А и все пак бе предотвратена пряка опасност за гол с непозволени действията, тъй че споровете не са основателни.

Именно звездата на Ливърпул след това откри резултата в 63', като добута топката в мрежата зад резервния страж Нино Вилиан.

Чак в добавеното време в ситуация двама на един Бамба Денг успя да узакони класирането на Сенегал в следващата фаза на турнира, вкарвайки за крайното 2:0.

Мали и Екваториална Гвинея ще определят съперника на „лъвовете от Теранга“ в 1/4-финалите. Те играят от 21:00 часа.

#TeamSenegal advance to the quarter-finals for the fourth successive time 🦁#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/ZXxr90Pilk