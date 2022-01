Медведев постигна един от големите обрати в кариерата си, за да се добере до полуфиналите на AO

Младият канадец Феликс Оже-Алиасим едва не поднесе сензацията на тазгодишното издание на Australian Open, след като поведе с 0:2 сета на световния №2 Данийл Медведев.

Мачът бе оспорван от самото началото, като Оже-Алиасим трябваше дори да мине през тайбрек, за да стигне до успеха с 6:7 (4), а във втората част бе далеч по-категоричен на корта и успя да затвори сета при 3:6.

Сценарият от началото на мача се повтори и в третата част, но този път с положителен знак за Медведев. Това изглежда му даде допълнителна мотивация, за да успее да изравни след 7:5, а в решителния сет успя да демонстрира по-високата си класа, като не допусна нова изненада за 6:4.

Руснакът ще спори за място във финала със Стефанос Циципас, който премина скоростно през Яник Синер по-рано през деня с 3:0 сета.

"I have no idea” 🤷‍♂️



Daniil Medvedev produced his best tennis when the pressure was on, crafting the improbable comeback trailing two sets to love #AusOpen • #AO2022