Трима се присъединиха към лагера на Левски



Трима футболисти се присъединиха към лагера на Левски. Тренировки с отбора подновиха Андриан Краев, Здравко Димитров и Драган Михайлович.

Триото имаше проблеми със завръщането в Белек заради тежките метереологични условия в Турция. Те пристигнаха в курорта късно снощи.

Заради закъснението си обаче ще бъдат глобени от треньора Станимир Стоилов.

Част от отбора вече е и кондиционния треньор Михайло Шейкероски.