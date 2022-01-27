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Трима се присъединиха към лагера на Левски

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Трима се присъединиха към лагера на Левски

  • левски-
  • футбол-
  • турция-
  • андриан краев-
  • здравко димитров-
  • драган михайлович

Триото имаше проблеми със завръщането в Белек заради тежките метереологични условия в Турция

Трима се присъединиха към лагера на Левски - 1
Снимка: Facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


Трима футболисти се присъединиха към лагера на Левски. Тренировки с отбора подновиха Андриан Краев, Здравко Димитров и Драган Михайлович.

Триото имаше проблеми със завръщането в Белек заради тежките метереологични условия в Турция. Те пристигнаха в курорта късно снощи.

Заради закъснението си обаче ще бъдат глобени от треньора Станимир Стоилов.

Част от отбора вече е и кондиционния треньор Михайло Шейкероски.


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  • 1 Левски 1914

    2 1 Отговор
    Не вярвам да ги глоби , най вероятно ще има мъмрене или строго мъмрене.

    12:49 27.01.2022

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