Трима се присъединиха към лагера на Левски

Трима футболисти се присъединиха към лагера на Левски. Тренировки с отбора подновиха Андриан Краев, Здравко Димитров и Драган Михайлович.
Триото имаше проблеми със завръщането в Белек заради тежките метереологични условия в Турция. Те пристигнаха в курорта късно снощи.
Заради закъснението си обаче ще бъдат глобени от треньора Станимир Стоилов.
Част от отбора вече е и кондиционния треньор Михайло Шейкероски.
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1 Левски 1914
12:49 27.01.2022