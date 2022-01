Беретини се събуди прекалено късно и отстъпи мястото на Надал във финала на AO

Рафаел Надал достигна до шестия финал на Откритото първенство на Австралия в кариерата си, като в полуфинала се справи с 3:1 сета с Матео Беретини.

Италианецът обаче на практика проспа първите два сета, в които основно доминираха непредизвиканите му грешки, а това помогна много на видимо изтощения испанец.

„Матадора“ изгуби първия си сервис гейм чак в третата част и тогава той дори трябваше да търси най-добрата си игра, защото Беретини се прероди след кратка почивка до съблекалнята.

В крайна сметка шампионът от 2009 г. стигна до своето с помощта на публиката, която приоритетно скандираше за него при всяка една спечелена точка.

Във финала Рафаел Надал ще спори с победителя от мача между Стефанос Циципас и Данийл Медведев, които стартира около 10:00 часа българско време.

