Спортът по телевизията днес, 29 януари 2022 година:
09.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
10.30 Тенис: Открито първенство на Австралия, жени, финал Евроспорт 1
11.20 Биатлон: Европейско първенство в Арбер, преследване, мъже Евроспорт 2
12.15 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Гармиш - Партенкирхен, спускане, жени Евроспорт 2
12.30 Волейбол, Дунав - Хебър Диема спорт
13.15 Тенис: Открито първенство на Австралия, двойки, мъже, финал Евроспорт 1
14.20 Биатлон: Европейско първенство в Арбер, преследване, жени Евроспорт 2
15.00 Волейбол, Дея Спорт - ЦСКА Диема спорт
15.25 Футзал, Русия - Полша БНТ 3
15.50 Северна комбинация: Световна купа в Зеефелд, 10 км, мъже Евроспорт 1
15.55 Снукър: Германия Мастърс, полуфинал Евроспорт 2
16.30 Ски скокове: Световна купа в Вилинген, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
17.00 Фулъм - Блекпул Диема спорт 3
17.30 Волейбол, Нефтохимик - Монтана Диема спорт
18.00 Левски - Марибор Диема спорт 21
18.00 Гамбия - Камерун Ринг
18.30 Футзал, Грузия - Испания БНТ 3
18.50 Снукър: Германия Мастърс, полуфинал Евроспорт 1
18.50 Формула "Е": Световен шампионат, Дирия Евроспорт 2
19.00 Баскетбол, Шумен - Берое МАХ Спорт 2
19.00 Баскетбол, Фуенлабрада - Сарагоса Нова спорт
19.30 Питърбро - Шефийлд Юнайтед Диема спорт 3
20.15 Сноуборд: Световна купа в Кортина д'Ампецо, сноуборд крос, мъже и жени Евроспорт 2, БНТ 3
20.55 Снукър: Германия Мастърс, полуфинал Евроспорт 1
21.00 Буркина Фасо - Тунис Ринг
21.00 НХЛ, НЙ Айлендърс - Сиатъл МАХ Спорт 2
21.00 Баскетбол, Виртус Болоня - Кремона Нова спорт
20.00 Волейбол, Пирин - Левски Диема спорт
22.00 Марсилия - Монпелие МАХ Спорт 3
22.25 Колокрос: Световен шампионат в Фейетвил, жени Евроспорт 2
23.40 Голф: PGA тур, Фармърс иншурънс оупън, четвърти ден Евроспорт 2
02.00 НБА, Ню Орлиънс - Бостън Диема спорт 2
03.00 Бойна вечер от Джаксън Диема спорт 3
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