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Спортът по телевизията днес (29 януари)

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Спортът по телевизията днес (29 януари)

  • спортът по телевизията днес-
  • 29 януари

Въпреки че има прекъсване в най-силните европейски първенства заради мачовете на някои национални отбори, футболът и спортът като цяло в днешния съботен ден не е никак малко

Спортът по телевизията днес (29 януари) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортът по телевизията днес, 29 януари 2022 година:

09.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

10.30 Тенис: Открито първенство на Австралия, жени, финал Евроспорт 1

11.20 Биатлон: Европейско първенство в Арбер, преследване, мъже Евроспорт 2

12.15 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Гармиш - Партенкирхен, спускане, жени Евроспорт 2

12.30 Волейбол, Дунав - Хебър Диема спорт

13.15 Тенис: Открито първенство на Австралия, двойки, мъже, финал Евроспорт 1

14.20 Биатлон: Европейско първенство в Арбер, преследване, жени Евроспорт 2

15.00 Волейбол, Дея Спорт - ЦСКА Диема спорт

15.25 Футзал, Русия - Полша БНТ 3

15.50 Северна комбинация: Световна купа в Зеефелд, 10 км, мъже Евроспорт 1

15.55 Снукър: Германия Мастърс, полуфинал Евроспорт 2

16.30 Ски скокове: Световна купа в Вилинген, голяма шанца, мъже Евроспорт 1

17.00 Фулъм - Блекпул Диема спорт 3

17.30 Волейбол, Нефтохимик - Монтана Диема спорт

18.00 Левски - Марибор Диема спорт 21

18.00 Гамбия - Камерун Ринг

18.30 Футзал, Грузия - Испания БНТ 3

18.50 Снукър: Германия Мастърс, полуфинал Евроспорт 1

18.50 Формула "Е": Световен шампионат, Дирия Евроспорт 2

19.00 Баскетбол, Шумен - Берое МАХ Спорт 2

19.00 Баскетбол, Фуенлабрада - Сарагоса Нова спорт

19.30 Питърбро - Шефийлд Юнайтед Диема спорт 3

20.15 Сноуборд: Световна купа в Кортина д'Ампецо, сноуборд крос, мъже и жени Евроспорт 2, БНТ 3

20.55 Снукър: Германия Мастърс, полуфинал Евроспорт 1

21.00 Буркина Фасо - Тунис Ринг

21.00 НХЛ, НЙ Айлендърс - Сиатъл МАХ Спорт 2

21.00 Баскетбол, Виртус Болоня - Кремона Нова спорт

20.00 Волейбол, Пирин - Левски Диема спорт

22.00 Марсилия - Монпелие МАХ Спорт 3

22.25 Колокрос: Световен шампионат в Фейетвил, жени Евроспорт 2

23.40 Голф: PGA тур, Фармърс иншурънс оупън, четвърти ден Евроспорт 2

02.00 НБА, Ню Орлиънс - Бостън Диема спорт 2

03.00 Бойна вечер от Джаксън Диема спорт 3


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