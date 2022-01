Фен нахлу на корта и се насочи към Даниил Медведев по време на мача с Надал (ВИДЕО)

Финалът на Откритото първенство на Австралия между Рафаел Надал и Даниил Медведев бе прекъснат за кратко, след като зрител на Род Лейвър Арина нахлу на корта. Когато Надал сервираше при резултат 5:3 във втория сет, човек излезе на корта и се насочи към Медведев.

Нарушителят бързо бе задържан от охраната, а голям брой охранители обградиха двамата тенисисти, за да осигурят безопасността им. В рамките на една минута зрителят бе изведен от корта и двубоят продължи.

Медведев спечели първия сет на двубоя с 6:2.

Someone with a banner jumped from the crowd

General reaction : Novak is that you? 😅😅 #Novak #AusOpen #AO2022 #Medvedev pic.twitter.com/9zEf593696