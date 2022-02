Директор в Борусия Дортмунд: Холанд може да се развие още при нас

Спортният директор на Борусия Дортмунд Михаел Цорк вярва, че звездата на тима Ерлинг Холанд има причина да остане в клуба. Очакванията са, че норвежкият нападател ще напусне през лятото, а интерес към него.

От Борусия искат играчът да вземе решение за бъдещето си до края на февруари, за да могат да му намерят евентуален заместник.

„Ерлинг все още е много млад и развитието му не е завършено. Ние сме много добър клуб, който подпомага развитието на играчите. В някакъв момент ще бъде взето решение“, заяви Цорк пред „Kicker“.

Шефът на Борусия коментира и цялостното развитие на клуба. Наставникът Марко Розе получи някои критики, след като тимът отпадна от Шампионската лига и Купата на Германия, но според Цорк той води отбора в правилната посока.

„Отпадането от тези турнири естествено се отрази на настроението на тима. Като цяло обаче сме на правилния път с Марко. Напълно сме уверени в посоката, която сме избрали с него. Избрахме го за дългосрочно партньорство. Розе в нито един момент не се оплака от многото контузии и другите проблеми. Точките ни в първенството са доказателство за добрата работа, която той върши“, каза още Цорк.

