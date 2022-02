Титулярите на Манчестър Юнайтед преклониха глава пред позабравения Мидълзбро

Мидълзбро поднесе поредната изненада в ФА Къп, отстранявайки Манчестър Юнайтед след дузпи и то на „Олд Трафорд“.

Кристияно Роналдо изненадващо изпусна наказателен удар още в 20', а след това Джейдън Санчо имаше късмет при рикошет, за да открие резултата пет минути по-късно.

След почивката Мат Крукс изравни за 1:1, като така вдъхнови своя тим за още по-смела игра. Но тук си струва да отбележим, че Дънкан Уотмор преди това игра с ръка, за да овладее топката преди да достави головото подаване. Правилата обаче му дават предимство, което далеч не може да се счита за справедливо.

Юнайтед доминираше във всички елементи от играта, но Джо Лъмли стори всичко необходимо, за да не допусне повече попадения във вратата си.

Продълженията не ни предложиха нищо запомнящо се и дори Гари Линекер предложи в своя профил в Twitter двете полувремена по 15 мин. да отидат в историята, просто защото все по-рядко ни предлагат очакваната драма.

При дузпите двата отбора бяха безгрешни в 15 поредни случая, докато не дойде реда на Антъни Еланга. Младокът не уцели рамките на вратата и това позволи на гостите да избухнат в празник, че са постигнали един от най-големите успехи в новата история на клуба си.

WHAT A NIGHT!!!! YOU ARE MY #BORO!!! #UTB pic.twitter.com/GLIfgk2Acz